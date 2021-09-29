“هدف” يطوّر قيادات المستقبل لتمكِّين المنشآت 

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن أكاديمية هدف للقيادة تسعى لتمكين منشآت القطاع الخاص، عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص لترشيح منسوبيهم وتسجيلهم في برنامج أكاديمية هدف للقيادة، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للأكاديمية عبر الرابط

hrdfacademy.sa .

تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل المبادئ الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، وتسعى إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

ويتضمن برنامج الأكاديمية خمس مراحل، تبدأ بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثانية من البرنامج؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع.

وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة.

ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة الخمسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.