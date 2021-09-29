الصحة تبشّر أهالي #المدينة بمركز جديد لـ #زراعة_القوقعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تدشين مركز جديد متخصص لزراعة القوقعة من فئة ” أ ” في المدينة المنورة.

وحصل مستشفى أحد العام عضو تجمّع المدينة المنورة الصحي، على الاعتماد لتشغيل مركز متخصص لزراعة القوقعة من فئة ” أ ” وذلك بعد حصوله على شهادة اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المختصة في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وبين تجمّع المدينة المنورة الصحي أن هذا المركز يأتي ضمن المراكز المتخصصة التي يسعى التجمّع إلى توفيرها بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمة وذلك امتداداً للجهود التي تبذل من أجل توفير الرعاية الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أن المركز سيقدم إضافة لخدمة الزراعة خدمات تأهيل ما بعد الزراعة، كما سيسهم في علاج المرضى، وتقليل الإحالات إلى خارج المنطقة.