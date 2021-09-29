الروس يهددون “يوتيوب”… حجب RT خط أحمر!

هددت الهيئة الروسية لتنظيم الاتصالات “روسكوماندزور” شركة غوغل الأمريكية بحجب منصتها يوتيوب، إذا لم ترفع الحظر فوراً عن قنوات “روسيا اليوم” بالألمانية و”دير فيلينده بارت”.

وقالت الهيئة “إذا لم يستجب القائمون لتحذيرات روسكوماندزور، يتضمن القانون وقف الخدمة بشكل كامل أو جزئي”، في بيان أرسلته إلى غوغل وأوردته شبكة “روسيا اليوم”.

وانتقدت منظمة الاتصالات الروسية إجراءات الشبكة الاجتماعية، التي “تنتهك أبسط مبادئ حرية تداول المعلومات والوصول إليها. نرى هذه السلوكيات حجباً ونعتبر أن أي تقييد من أي نوع للوصول إلى هذه القنوات غير مقبول”.

وأضافت روسكوماندزور، أن حجب القنوات الروسية يعد بالنسبة للنيابة العامة والوزارة انتهاكاً “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للتشريع الروسي.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في يوليو (تموز) الماضي، قانوناً يجبر كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيس بوك وتويتر، وغوغل، على فتح مكاتب تمثيل في روسيا أو التعرض للعقوبات أو الحظر.