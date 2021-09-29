بسبب “الصحراء الغربية”.. محكمة تلغي اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ألغت محكمة أوروبية، اليوم (الأربعاء)، اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب “أزمة الصحراء الغربية”.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.

وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين.