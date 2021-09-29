لمنع غازات سامة.. سكان جزيرة إسبانية مطالبون بسد الأبواب والنوافذ بالشريط اللاصق

طالبت السلطات في جزر الكناري الإسبانية سكان الساحل الغربي لجزيرة لا بالما بإحكام إغلاق وسد الأبواب والنوافذ بالشريط اللاصق والمناشف المبللة لمنع دخول الغازات السامة المنبعثة من الحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا مع وصولها إلى المحيط.

وتدفقت الحمم الملتهبة التي ينفثها البركان منذ عشرة أيام على منحدر لتصل إلى المحيط في الصباح الباكر اليوم الأربعاء في منطقة بلايا نويفا بالقرب من مدينة تاثاكورتي.

ومع انبلاج الصباح امتدت الحمم الحمراء الساخنة على سطح المحيط الأطلسي وانبعثت منها سحب من البخار والغازات السامة إلى السماء.

وقال خوان ميجيل رودريجيس أكوستا رئيس بلدية تاثاكورتي لقناة “تي.في 3″ تم إجلاء الجميع في محيط كيلومترين” حول البركان وفُرض إغلاق على منطقة أوسع.

وأضاف أن الحمم قطعت جميع الطرق المؤدية إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وحثت خدمة الطوارئ بجزر الكناري الموجودين في نطاق 3.5 كيلومتر من المنطقة المتضررة بالعثور فورا على ملاذ آمن. ولم يتم الإعلان عن إصابات.

كما طلبت خدمة الطوارئ من السكان حماية أفواههم وأنوفهم بأقمشة مبللة.

ومنذ ثوران البركان يوم 19 سبتمبر أيلول اجتاحت الحمم نحو 600 منزل ومزارع موز في لا بالما. وأجلت السلطات آلاف السكان.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء لا بالما منطقة كوارث، وهو تحرك يستتبع تقديم دعم مالي للجزيرة.