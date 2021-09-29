أسرة “الوئام” تقدم التعازي لعائلة الحاج نديم الدروبي: لن يرحل من قلوبنا

رحل الحاج نديم الدروبي، فجر الاثنين الموافقة 27 سبتمبر 2021، طاهرا، نقيا، طيب القلب والأثر، ليظل باقيا في قلوب محبيه وأهله وزملائه وجيرانه.

ويعد الحاج نديم الدروبي واحدا من أهم رجال الأعمال في المملكة، إذ دخلها عام 1970، وأسس مجموعة الدروبي للبناء وتجارة وصناعة الرخام والسيراميك في مدينة الطائف.

وتوسعت الشركة بعدها في الرياض وجدة، وباقي مدن المملكة، ليبني بذلك علامة تجارية سعودية مميزة في صناعة وتجارة الرخام والسيراميك (شركة الدروبي للرخام والسيراميك)، واستمر في مسيرة البناء والإنجاز أكثر من 50 عاما، حتى أرهقه المرض.

“الوئام” تنعي الحاج نديم الدروبي، وتسأل الله الصبر والسلوان لأهله وأحبابه، وتتقدم بالعزاء لأبناءه عبد الحفيظ وهشام ومحسن ونبيل ورائد، متمنين لهم استكمال مسيرة والدهم في العطاء والبناء والإنجاز.

عائلة المرحوم محمد عامر مراد.