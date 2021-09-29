دولة عربية تبدأ تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا

أشرف الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، على انطلاق عملية تصنيع اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، وأشار إلى أن شركة صيدال حصلت على تصريح لاستخدام الإسم التجاري “كورونا فاك” للقاح الذي سيتم إنتاجه بالجزائر.

وقال عبد الرحمان، في كلمة على هامش انطلاق إنتاج اللقاح بقسنطينة ، إن “تطابق منشآت صيدال (مؤسسة حكومية) مع المعايير المحددة من طرف الخبراء الصينيين، مكنها من الحصول على التصريح بإنتاج اللقاح من طرف شركة ساينوفاك الصينية”.

وأضاف :”نحن من الأوائل في أفريقيا المصرح لنا باستخدام هذه الميزة لإنتاج اللقاح المماثل للمنتج في الصين”.