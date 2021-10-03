إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 235.4 مليون 

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 235 مليوناً و434 ألفا و191 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و811 ألفا و825 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 212 مليونا و243 ألفا و461 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت البرازيل 13466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) و468 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 21 مليون و459117، فيما بلغ إجمالي الوفيات 597723.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 9 وفيات.

وأفاد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أربعة ملايين و252300 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 93786 وفاة.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 22842 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و244 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 33.791.061 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 448.817 حالة وفاة.