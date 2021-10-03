شاهد بالفيديو… موجة احتجاجات وإضرابات تضرب المدن الإيرانية

نظم ما لا يقل عن 25 حركة احتجاجية من قبل العمال والمعلمين والصيادلة والصيادين وشرائح أخرى من المواطنين إضرابات في طهران للاحتجاج على استبداد نظام الملالي.

أفادت تقارير واردة من شبكة مجاهدي خلق داخل إيران، أن الاحتجاجات والإضرابات في طهران ومدن إيرانية أخرى بلغت ذروتها يوم السبت 2 أكتوبر.

وفي اليوم نفسه نظم صيادلة في طهران تجمعًا احتجاجيًا أمام وزارة الصحة للنظام الإيراني احتجاجًا ضد التدخل غير المهني في إنشاء وإدارة الصيدليات.

وفي الإطار ذاته استمر عمال هفت تبة لقصب السكرفي جنوب غرب إيران إضرابهم لليوم الخامس على التوالي وفي سياق متصل نظم عمال منجم كرمان في شرق إيران تجمعًا احتجاجيًا للاعتراض على وضعهم المعيشي.

و في سياق موازنظم معلومدينة إيذة تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى محافظة خوزستان في الأهواز كما احتج أهالي مدن تبريز وشهريار ورباط كريم على فقدان الغازالمسال.

وفي السياق نفسه إضراب عمال شركات البتروكيماويات والنفط والغازمن جديد في عسلوية وكنكان في جنوب إيران احتجاجًا على وضعهم المعيشي المتردي وأما في مدينة هنديجان في جنوب غرب إيران فقد احتج صيادون على سرقة قواربهم.

نظم صانعو الأدوية تجمعًا احتجاجيًا أمام وزارة الصحة للمطالبة بمطالبهم. إنهم يريدون من مسؤولي النظام عدم التدخل في الأعمال التخصصية للأدوية والصيدليات.