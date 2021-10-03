” #الأمن_السيبراني” يحذر من وجود ثغرات خطيرة تحديثات #جوجل كروم

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، تحذير أمني عالي الخطورة على تحديثات جوجل كروم، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية

وأصدرت Google تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

الكشف والإفصاح عن المعلومات

تنفيذ برمجيات خبيثة

الإجراءات الوقائية:

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_30.html

يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”

سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

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