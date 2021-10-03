أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بالمسفلة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 47 جولة رقابية ميدانية، ونتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط البلدية اللازمة، إضافةً إلى تدني في مستوى النظافة وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشآت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة، مشيرة إلى ضبط وإتلاف 57 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين في سوق النكاسة العشوائي؛ أسفر عنها مصادرة 4 أطنان من الخضار المتنوعة معروضة في مباسط مخالفة لدى الباعة المتجولين، وجرى إتلافها في نفس الموقع، إضافة إلى مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.