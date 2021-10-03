«المورقي» يرعى احتفالات محافظة المهد باليوم الوطني الـ ٩١

رعى سعادة محافظ المهد الاستاذ/ مبارك المورقي وبحضور مدراء ورؤساء الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية وجمع غفير من مواطني ومواطنات المحافظه.

وأقيم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة والذي اقامته محافظة وبلدية المهد بالتعاون مع الادارات الحكوميه بالمحافظة.

وفي بداية الحفل ألقى “المورقي” كلمة ورفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني.

بعد ذلك قدمت عدد من القصائد التي جسدت حب الوطن، كما قدمت اوبريتات وطنية وفرق استعراضية للأطفال تغنت بحب الوطن.

كما تضمنت فعاليات الاحتفالات وتقديم الهدايا باليوم الوطني ،استعراضا ومسيرة للخيول ومعرضا للفنون إحتوى على العديد من الصور واللوحات والرسومات التشكيلية صاغها شباب وفتيات المحافظة.