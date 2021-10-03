خسر نصف مليون ريال في دقيقة.. مواطن يتعرض للنصب بمكالمة جوال

تلقى مواطن أربعيني، مكالمة جوال من شخص ادعى بأنه موظف بأحد البنوك وتعرض بعدها لعملية نصب واحتيال ، وتم تحويل مبلغ نصف مليون ريال من حسابه.

وعرض برنامج “صباح السعودية”، عبر فضائية “السعودية”، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن المواطن خسر المبلغ خلال دقيقة واحدة، بعدما أعطى كل بياناته البنكية للشخص المنتحل صفة موظف بالبنك بداية من الرقم السري، وحتى الكود المرسل على جواله.

وأشار البرنامج، إلى أنه بعد مرور ثوانٍ جاءته رسالة نصية تفيد بتحويل كل ما يملك من أموال في حسابه البنكي وهو مبلغ يقدر بنحو نصف مليون ريال، إلى حساب مؤسسة باسم سيدة، والبنك أخلى مسؤوليته.