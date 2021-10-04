كورونا حول العالم.. الإصابات ترتفع لـ235 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 235.8 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و9 آلاف و675 حالة.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20799 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 33.813.903 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أنه تم تسجيل 180 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 448.997 حالة.

كما سجلت ألمانيا خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية, 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 7 وفايات.

وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم, إلى أن إجمالي عدد الاصابات في البلاد قد بلغ أربعة ملايين و255388, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 93793.

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية, 1637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 6 وفيات.

واشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم, إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد قد بلغ 319 ألف و 777, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2513 .

كما سجلت الصين خلال الساعات ال 24 الماضية, 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 96258 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت المكسيك خلال الساعات ال24 الماضية, 2980 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و211 وفاة .

واشارت وزارة الصحة بالمكسيك أمس, إلى أن إجمالي عدد الاصابات في البلاد قد بلغ ثلاثة ملايين و681960, فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات 278801.