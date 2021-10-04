برغم حماية الشرطة لـ 14 عاماً متواصلة.. مقتل صاحب رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم

قتل أمس الأحد في حادث سير رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ 2007، إثر تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية.

وقتل الرسام البالغ 75 عاماً مع رجلي شرطة كانا معه بعد اصطدام سياراتهم بشاحنة، وفق الشرطة السويدية.

وقال متحدث باسم الشرطة: يحقق في الحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضاً بمقتل شرطيين، كلف قسم خاص في مكتب المدعي العام بالتحقيق.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، واشتعلت النار بالمركبتين، وأمكن إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن سبب الحادث ليس واضحاً.

وقالت رئيسة الشرطة الاقليمية كارينا بيرسون: “توفي الذي كنا نقدم له الحماية مع إثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها”.

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية الذي تضمن إساءة للنبي محمد في 2007 غضب المسلمين.

وعرضت القاعدة 100 ألف دولار جائزة لمن يقتله.

كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وفي 2015 نجا فيلكس من إطلاق نار في مؤتمر بكوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.