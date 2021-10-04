عاجل.. لأول مرة قرابة 4 سنوات.. “السوق السعودي” يخترق مستوى الـ11500 نقطة

اخترق مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين، مستوى الـ11500 نقطة لأول مرة منذ يناير 2008، مرتقعا بنسبة 0.4 %، وبتداولات بلغت نحو 3.4 مليار ريال وذلك بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 125.80 ريال.

وتتداول أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”بنك ساب” و”سابك للمغذيات” و”بنك الرياض” و”بنك البلاد” على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، يتصدر سهم “أسمنت نجران” تراجعات اليوم بنسبة 4 %.

ويتداول سهما “إس تي سي” و”التصنيع الوطنية” على تراجع بنسبة 2 %.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر