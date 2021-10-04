بينهم رضيع وأمه.. مقتل وإصابة 37 مدنياً بقصف #حوثي في #مأرب

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي، اليوم الإثنين، استهدف حياً سكنياً في مأرب إلى 4 قتلى و33 جريحاً مدنياً، بحسب مصدر أمني في غرفة عمليات أمن محافظة مأرب.

وقال ، إن “أربعة مدنيين قتلوا، بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع توفي مع أمه، وأصيب 33 آخرون معظمهم نساء وأطفال، بعد قصف بثلاثة صواريخ بالستية شنته ميليشيا الحوثي مساء أمس الأحد، سقطت في حي الروضة السكني، شمال مدينة مأرب شرق البلاد”.

وأشار إلى أن الحصيلة قد ترتفع خلال الساعات المقبلة، خاصةً أن معظم المصابين حالتهم خطرة.

وقال نائب مدير المركز الإعلامي للجيش الحكومي صالح القطيبي، على تويتر، إن “ميليشيا الحوثي استهدفت خلال الأيام الستة الماضية مدينة مأرب بـ15 صاروخاً بالستياً وتطبق حصاراً خانقاً على مديرية العبدية لليوم الرابع عشر على التوالي”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، إن “هذا أكبر عدد من الأطفال أبلغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجراح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة”.

وأضافت “تُعتبر الهجمات على المدنيين، وبينهم الأطفال خرقاً للقانون الإنساني الدولي”، مناشدة كافة أطراف القتال في مأرب، وفي كل أنحاء اليمن بالحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع.

وتسبب نقص الفحم مع اقتراب فصل الشتاء في ارتفاع الأسعار في الصين وحول العالم عند مستويات قياسية.

وأوضح “كونسونجي” أن سعر الفحم الذي تنتجه شركته تضاعف من 110 دولارات للطن، مقابل مستوى يتراوح ما بين 50 دولارًا و65 دولارًا للطن في الربع الثاني.

وأكد مؤسس الشركة الآسيوية أن الصين اشترت في الربع السابق كل مخزونها البالغ 1.5 مليون طن من ما يعرف بالفحم غير المغسول بنحو 40 دولارًا للطن.

واستبعد “كونسونجي” وصول سعر الفحم الحراري مرتفع الجودة عند 300 دولار للطن، بعدما قفز إلى 203.20 دولار للطن يوم الجمعة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.