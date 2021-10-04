الخارجیة_الايرانية: المحادثات مع #السعودية على أفضل وجه #عاجل

اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الى انعقاد عدة جولات من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية في بغداد حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية، واعلن بان هذه المحادثات تجري متابعتها على أفضل وجه، مؤكدا عدم وجود شرط مسبق من قبل الطرفين لهذه المحادثات.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول امكانية استئناف نشاط السفارة السعودية في ايران وارسال وفد سعودي الى طهران والعلاقات بين طهران والرياض: ان المحادثات تتم متابعتها بافضل حالاتها وكانت قد عقدت عدة جولات من المحادثات في بغداد حول القضايا الثنائية والاقليمية.

واضاف: ليس هنالك اي شرط مسبق من قبل الطرفين ونحن نسعى للبدء بعلاقات مستقرة في اطار مرض للطرفين.

ولم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية نبأ ارسال وفد من السعودية الى ايران.

وفي الرد على سؤال حول محاور المحادثات بين ايران والسعودية قال: ان المحادثات السياسية والدبلوماسية جارية في بغداد وتم البحث حول مختلف الملفات والتركيز هو على العلاقات الثنائية ولكن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك قد نوقشت ايضا.