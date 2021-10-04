القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.