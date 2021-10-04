المملكة تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

تشارك الهيئة السعودية للملكية الفكرية كممثل للمملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العمومية ” 62 ” للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ” WIPO ” في مقرها بمدينة جنيف في سويسرا، خلال الفترة 4 إلى 8 أكتوبر 2021 م، بوفد يرأسه الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وعدد من مسؤولي الهيئة.

وألقى د. عبدالعزيز السويلم كلمة المملكة في الجمعية العمومية، والتي عبر فيها عن رغبة المملكة العربية السعودية واستعدادها لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم وأشار إلى انضمام المملكة إلى عدة اتفاقيات في الآونة الأخيرة ومنها:

معاهدة بودابست واتفاق نيس واتفاق ستراسبورغ مؤكدا أن المملكة تستهدف الانضمام لعدد من المعاهدات في نهاية العام الجاري، كما بين أن الهيئة تعمل مع وزارة التعليم على إدراج الملكية الفكرية في المناهج التعليمية، واستضافة الهيئة لبرنامج مدرسة الويبو الصيفية بالشراكة مم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بحفور 55 مشارك من و دول، وذلك في إطار جهود المملكة لنشر المعرفة وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية.

كما تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية حيث قامت بإطلاق مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية والتي تهدف إلى رفع مستوى الامتثال بأنظمة وقوانين الملكية الفكرية بالقطاع العام، وقد تم تأهيل مسؤولين من 76 جهة حكومية، وتستمر الهيئة في حملاتها الدورية لححب المواقم المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، وأشار في ختام كلمته إلى مبادرة الهيئة بإطلاق الإصدار الأول من الممجم العربي للملكية الفكرية، متطلعا إلى أن تتبنى المنظمة اعتماد معاجم ملكية فكرية باللفات الرسمية الست. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت كمضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ويبو ) في عام .14O2