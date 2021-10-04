الأخضر يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة المنتخب الياباني في تصفيات كأس العالم

واصل المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا بمحافظة جدة، استعداداً لمواجهة المنتخب الياباني يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصة تدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، لم يشارك حارس المرمى “زيد البواردي” في الحصة التدريبية لشعوره بالإرهاق، فيما اكتفى اللاعب “علي الحسن” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته غداً عند السابعة والنصف مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.