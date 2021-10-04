مسؤول في واتساب: لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني

قال مسؤول في شركة واتساب لشبكة NBC، إنه لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني.

أبلغ مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم أنهم غير قادرين على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام وخدمة المراسلة واتساب.

وشمل التعطل الذي حدث اليوم الإثنين خدمات الشركة على مستوى العالم ، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم على فيسبوك عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق في الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقًا لموقع “داون تراكر”، فيما أبلغ ما لا يقل عن 98000 شخص عن مشاكل مع إنستغرام، وقال حوالي 35000 شخصًا إن واتساب يواجه مشكلات.