طقس_الثلاثاء: أمطار غزيرة بالرياض والشرقية ونجران #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض وداي الدواسر والسليل والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

كما يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى مترين,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .