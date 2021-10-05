واشنطن تلّوح بـ “سبل أخرى” إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن مسؤولين أمريكيين كباراً سيبلغون نظراءهم الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران، لكنها ستكون مستعدة إذا لزم الأمر لـ “سبل أخرى” لضمان منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف المسؤول أن زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إلى واشنطن، ستتيح للبلدين الحليفين تبادل معلومات المخابرات، والتوصل إلى “تقييم أساسي” لتطور برنامج طهران النووي.

وبموجب اتفاق 2015 النووي، قيدت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وتعارض الحكومة الإسرائيلية الجهود الأمريكية لإحياء الاتفاق.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب حجب اسمه، إن الخبراء الأمريكيين يعتقدون أن الوقت الذي تحتاجه إيران لجمع ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية “تقلص من حوالي 12 شهراً إلى فترة تبلغ بضعة شهور” منذ انسحاب ترامب من الاتفاق.