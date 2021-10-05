اليوم.. افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد في #جدة

تشهد مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب 2021)، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للعبة.

وتنطلق البطولة اليوم وتستمر منافساتها حتى يوم 9 أكتوبر الجاري، على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتقام البطولة بمشاركة عشرة أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا السعودية فريقا النور والوحدة، إلى جانب الدحيل القطري بطل آسيا وألبورغ الدنماركي ممثل أوروبا، وفريق جامعة سيدني الأسترالي بطل قارة أوقيانوسيا وكال هيت سان فرانسيسكو بطل قارة أمريكا الشمالية والكاريبي، وبينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، والزمالك المصري بطل أفريقيا وبرشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية من البطولة وبطل أوروبا.

بالإضافة إلى ماجديبورغ الألماني الذي سيشارك في البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي للعبة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث تنطلق منافسات يوم غد الثلاثاء بمواجهة جامعة سيدني الأسترالي أمام ماجديبورغ الألماني، فيما يستهل ممثل السعودية، فريق الوحدة مبارياته بمواجهة كال هيت فرانسيسكو الأمريكي في نفس اليوم.