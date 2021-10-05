النفط قرب أعلى مستوى في 7 سنوات.. و #برنت فوق 81 دولاراً #عاجل

استقر النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 2014 عقب قرار أوبك+ الإبقاء على الزيادة التدريجية المخطط لها في الإمدادات على الرغم من مواجهة السوق لأزمة طاقة.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نيويورك بالقرب من 78 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.3% أمس الاثنين، فيما برنت فوق 81 دولاراً.

وسيستمر التحالف النفطي في ضخ 400 ألف برميل يوميًا في شهر نوفمبر. وكان بعض مراقبي السوق يتوقعون أن تزيد المجموعة، بقيادة السعودية وروسيا، الإنتاج أكثر مما كان مخططا له بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية قبل الشتاء.

وشهدت أسواق النفط الخام تشديدا مع انتعاش الاقتصادات من الوباء، وتتوقع أوبك عجزًا في العرض خلال الشهرين المقبلين، فيما تتوقع مجموعة Goldman Sachs طلبًا إضافيًا يبلغ 650 ألف برميل يوميًا في وقت لاحق من هذا العام، مع تحول المرافق التي تتصارع مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى النفط، بينما قالت أرامكو السعودية إن أزمة الغاز تعزز بالفعل استهلاك النفط الخام.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال كلمة ألقاها في اجتماع أوبك+، التي أذاعت جزءا منها قناة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية، إن قرار أوبك+ “سيسمح لنا بمواصلة تطبيع وضع السوق”.

وسيجتمع الوزراء مرة أخرى لمناقشة سياسة الإنتاج يوم 4 نوفمبر