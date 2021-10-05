نقطة واحدة في ثماني مباريات تكشف هوية الضحية الثانية بـ #الدوري_الاسباني

أعلن نادي خيتافي الإسباني، عن رحيل مدربه خوسيه ميغيل غونزاليس “ميشيل” عن منصبه.

وكشف نادي العاصمة الإسبانية في بيان عبر موقعه الرسمي، عن رحيل ميشيل وجهازه الفني، وهو القرار الذي توصل له مجلس إدارة النادي.

ووجه خيتافي الشكر للمدرب وجهازه الفني على العمل المقدم من جانبهم طوال الفترة الماضية، وعلى تفانيهم في خدمة النادي.

وكان ميشيل تولى المهمة في مايو الماضي، خلفاً لخوسيه بوردالاس الذي توجه لتدريب فالنسيا.

وحقق خيتافي نقطة واحدة فقط في ثماني مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإسباني، ليحتل المركز العشرين والأخير.

ولحق ميشيل بمدرب ليفانتي، باكو لوبيز، الذي كان أول ضحية من المدربين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أعلن النادي إقالته يوم الأحد وبعد يوم واحد من الهزيمة 0-1 أمام ريال مايوركا.

ويحتل ليفانتي المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد أربع نقاط من ثماني مباريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بنقطتين عن غرناطة ومنطقة الأمان.