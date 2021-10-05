هيئة_المنافسة: طلبات الاندماج والاستحواذ على الطاولة.. وافقنا على 38 طلباً بـ “التركز”

صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن الهيئة تدرس حالياً عددا من طلبات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المشاريع المشتركة وتتوقع الانتهاء منها قريباً بعد دراسة التقييم التنافسي لكل صفقة على حدة والتأكد من عدم وجود أي آثار مناهضة للمنافسة.

وأفاد بأن زيادة العدد في الطلبات ترجع إلى تنامي المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة.

وقال: ورد للهيئة خلال الربع الثالث 2021 نحو 77 طلبا، منها 38 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 8% عن الربع السابق من هذا العام.

وأصدرت 38 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وأصدرت 23 موافقة على طلبات غير موجبة للإبلاغ فيما لا يزال هناك 16 طلباً تحت الدراسة.

وأن طلبات الاستحواذ استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلباً من أصل 38 طلباً، أي ما يمثل 74%.

وبلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات، أما قطاعياً، فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة بـ 11 طلبا ما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، يليها الصناعة التحويلية بـ 10 طلبات ما يمثل 26% من الطلبات.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام أصدرت 99 قرارا بعدم الممانعة و89 قرارا بعدم وجوب الإبلاغ وهذه تعتبر من أكبر الأرقام في تاريخها منذ تأسيسها.