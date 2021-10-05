أكبر ارتفاع له منذ 12 عاماً.. مؤشر مديري المشتريات في #السعودية يرتفع بـ4.5 نقطة

صعد مؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر سبتمبر 2021، بـ 4.5 نقطة ليصل إلى 58.6 نقطة، مقارنةً بـ 54.1 نقطة سجلها خلال شهر أغسطس، وهو أكبر ارتفاع له منذ بدء جمع البيانات لأول مرة قبل 12 عاما، بحسب بيان لشركة آي إتش إس ماركت.

وأوضحت ، أن مستوى المؤشر الحالي يشير إلى أقوى تحسن بظروف العمل في القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.

وأضافت أن معدل النمو للأعمال الجديدة ارتفع إلى أقوى معدلاته في 7 سنوات، مشيرةً إلى أن تخفيف قيود جائحة كورونا على الأنشطة والسفر أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء، مما ساعد الشركات على توسيع الإنتاج بأقصى معدل منذ مايو الماضي.

وبيّنت أن التوقعات الخاصة بنشاط الأعمال في المستقبل تحسنت إلى أقوى مستوياتها منذ بداية العام، لكن ظل نمو التوظيف ضعيفاً حيث واصلت الشركات الإبلاغ عن كفاية مستويات الطاقة الاستيعابية.

وذكرت أن الشركات تمكنت من زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن نشاط الشراء شهد أدنى مستوى في 6 أشهر، فيما استفادت بعض الشركات من تقليل مواعيد تسليم الموردين مما يعني وصول مستلزمات الإنتاج بشكل أسرع بعد شهر أغسطس الذي شهد تأخراً في التسليم