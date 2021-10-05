الرئيس التونسي: لن أتعامل مع من جوّع شعبي ونكّل به ومن يتحدث عن انقلاب فلينظر لرقصات الشيوخ

أكد الرئيس التونسي #قيس_سعيّد، السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، ونحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الأيام الخالدة.

وقال سعيد عقب استقباله أمس الاثنين رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان أن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لتأييد القرارات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، بلغ 1.8 مليون تونسي، وأن البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل وأنه ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم” وفق ما نقل موقع “تونزي تلغراف”.

وأكد سعيّد : من يتحدث عن انقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس.

كما أعلن تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين وأطماعهم، مؤكداً أن “بعض الأطراف لم يعد لها مكان في تونس بعد أن رفضها الشعب.

وأكد أنه لن يتراجع عن تصوراته ولن يتعامل مع من جوع الشعب ونكل به.