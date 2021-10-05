الوفيات تلامس 5 ملايين .. إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 236 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، تخطي حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم 236 مليون نسمة، في حين يلامس عدد الوفيات جراء الإصابة بـ”كوفيد – 19″ 5 ملايين.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18346 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 33.853.048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أنه تم تسجيل 263 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 449.260 حالة وفاة.

كما سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية, 1308 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و54 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1252656، منها 45826 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27947 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1178883 حالة.

وسجلت الصين خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية, 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم, بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي بلغ 96284 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كما سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 11 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم, أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد بلغ 321 ألفا و352 إصابة, فيما اترتفع الحصيلة الوفاة إلى 2524.