أمانة الجوف: 65% نسبة إنجاز مشروع سفلتة مخطط جنوب غرب قارا بسكاكا

تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ أعمال السفلتة في مخطط جنوب غرب قارا، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإنشاء وتطوير وتأهيل الطرق داخل أحياء وشوارع مدينة سكاكا، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 65% في المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليون ريال ويشمل 11 شارعًا بمجموع أطوال 2450 مترًا.

من جانبه أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن الإدارات المختصة بالأمانة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات أهالي المخطط من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الإمكانات المتاحة حالياً والدراسات التي أعدتها الأمانة.

وأكد الشرعان أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالعمل على تلبية تطلعات أبناء المنطقة.