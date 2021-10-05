مجلس تنسيق المحتوى المحلي يعقد اجتماعه الخامس

عقد مجلس تنسيق المحتوى المحلي اجتماعه الدوري الخامس، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالرحمن السماري، والرؤساء التنفيذيين وممثلي أعضاء المجلس من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة التعدين العربية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة الاتصالات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودية.

وخلال الاجتماع استعرضت الهيئة استراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي والتي ترتكز على رؤية طموحه تتمحور حول بناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق الخطط والبرامج والممكنات وبناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف المجلس إلى زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية. كما تم استعراض أبرز التحديثات حيال مبادرات المجلس وفي مقدمتها اعتماد منهجيه موحدة لحساب خط الأساس والمستهدفات السنوية لزيادة المحتوى المحلي، ومؤشر مشتريات الشركات الأعضاء من السلع المحلية، والاستفادة من القوة الشرائية لتوطين الصناعات، وادراج القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية في المشتريات، والتفضيل السعري للمنتج المحلي، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة.

وثمّن معاليه لأعضاء المجلس الجهود التي يبذلونها لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الأدوار التكاملية ومستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء المجلس، والذي كان له الأثر في تطوير المحتوى المحلي في عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، إضافة إلى مبادرات وبرامج المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، مشيراً إلى أهمية دور المجلس كمنصة لتوحيد الجهود التي يبذلها جميع الأطراف في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز استدامة القدرات المحلية لسلاسل الامداد في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة. ودعا معاليه أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل لتوحيد الجهود لتنمية المحتوى المحلي وتعزيز التعاون بين الهيئة والقطاعين العام والخاص، حيث ستنعكس هذه الجهود في دعم المصانع الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وخلق الوظائف.

يشار إلى أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي انبثق من أُولى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي مبادرة شراكات المحتوى المحلي، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير مبادرات ومسارات تنفيذية لتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.