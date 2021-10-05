“الطيران المدني”: السماح لهذه الفئات بالسفر مباشرة للمملكة من الدول المعلق القدوم منها

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تعميما، بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأخرى من العاملين في القطاع التعليمي العام والخاص، بالسفر بشكل مباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

ونص التعميم على تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على الفئات التالية ويشمل مرافقيهم وعوائلهم وهم (أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، المعلمين والمعلمات في التعليم العام، الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب، طلاب المنح).

وأوضحت الهيئة أنه يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي كل من تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية المتبعة في المملكة.