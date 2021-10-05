“الطب البديل”: عدم جدوى #الحجامة في استخراج لقاح #فيروس_كورونا #عاجل

لاحظ المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، انتشار معلومة مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي إمكانية استخراج لقاح فيروس كورونا من الجسم، وذلك من خلال إجراء الحجامة بعد التطعيم مباشرة.

وأوضح المركز في بيان له، عملا بالدور التوعوي، الحقيقة العلمية المتعلقة بإجراء الحجامة لغرض سحب مكونات لقاح فيروس كورونا وفق الآتي:

يمنع منعا باتا إجراء الحجامة على موضع أخذ اللقاح “على الجلد مباشرة، موضع الوخز”، أو على أي مرض جلدي مثل “الدمامل، الخراج، البهاق، الصدفية، وغيرها”، ولكن تجرى على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتجدر الإشارة هنا على عدم جدوى الحجامة في إخراج اللقاح من الجسم بأي حال من الأحوال.

وأشار المركز إلى أهمية استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات وتصديق ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة ومغلوطة، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بممارسات الطب البديل والتكميلي عبر القنوات الرسمية.