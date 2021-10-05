“فوربس”: زوكربيرغ استعاد ثلث ما خسره جراء تعطل “فيسبوك”

استعاد مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربيرغ ثلث المبلغ المقدر بـ 6,4 مليار دولار الذي خسره بسبب تعطل المنصة يوم 4 أكتوبر، حسبما أفادت مجلة “فوربس” اليوم الثلاثاء.

وأشارت المجلة التي تتابع الأوضاع المالية لأكثر شخصيات العالم ثراء، إلى أن ثروة زوكربيرغ ازدادت اليوم الثلاثاء بأكثر من 2,3 مليار دولار، بعد خسارته أكثر من 6,4 مليار دولار جراء حصول عطل في أداء خوادم شركته يوم الاثنين.

ولا يزال مؤسس “فيسبوك” يحتل المركز السادس في قائمة الأثرياء الذي انخفض إليه نتيجة انهيار قيمة أسهم شركته، إذ قدر خبراء “فوربس” ثروته اليوم الثلاثاء بـ 119 مليار دولار.

وأسفر عطل كبير في أداء منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب” وموارد إلكترونية أخرى عدة عن توقفها عن العمل على مدار أكثر من 6 ساعات و30 دقيقة. وحصل العطل بسبب خطأ داخلي ارتكبه مهندسو شركة “فيسبوك” أثناء قيامهم بعملية التحديث، الأمر الذي استدعى إدخال تعديلات على قواعد المعلومات يدويا.