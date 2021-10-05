فيسبوك تكشف عن السبب الحقيقي وراء الشلل المفاجئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي أمس

كشفت شركة فيسبوك،منذ قليل، عن سبب العطل الذي تسبب في شلل تطبيقاتها ومنصاتها الاجتماعية “واتس آب و انستجرام وفيسبوك ”

وقالت الشركة إن العطل المفاجئ نتج عن خطأ غير مقصود من جانب أحد مهندسينا خلال صيانة دورية لأحد مراكز البيانات

و أضافت إن المشكلة وقعت نتيجة خلل في النظام الرئيسي لتنظيم حركة الاتصالات على شبكة مراكز البيانات الرئيسية

و أوضحت أن ثغرة ما في أدوات الاختبار البرمجية تسببت في قصور قدرة الأنظمة عن كشف الأمر الخاطئ وإيقاف تنفيذه

و أكدت الشركة أن سبب البطء في الإصلاح عدم القدرة على الاتصال بقواعد البيانات المعطلة عبر الأدوات البرمجية التقليدية

و بينت فيسبوك أن العطل سبببه مشكلة صيانة في النظام المسؤول عن ربط كافة الوحدات الحاسوبية الرئيسية للشركة