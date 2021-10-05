نائب وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021”

افتتح معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم، بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الفترة من 5 – 9 أكتوبر الجاري، وذلك على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، و رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الأندية المشاركة ، مرور الفرق المشاركة بالبطولة وممثليها، ثم عرضاً مرئياً بالليزر تضمن أسماء تلك الفرق وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة التي واكبت الحفل.

وأعرب نائب وزير الرياضة سعادته باستضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021” للمرة الثانية على التوالي، التي تأتي امتداداً لجملة من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية المميزة، وحظيت بلادنا بشرف استضافتها خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصولاً بمشيئة الله لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل البرامج والمبادرات النوعية التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

ورحب القاضي بكافة الفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم.

وستُلعب منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة “الدولة المستضيفة” فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري، ألبورغ الدنماركي، جامعة سيدني الأسترالي، كال هيت سان فرانسيسكو، بينيروس البرازيلي، الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وفريق ماغديبورغ الألماني.