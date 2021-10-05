انطلاق #بطولة_العالم_لرفع_الأثقال للشباب تحت 17 سنة بجدة

انطلقت اليوم ، بمحافظة جدة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة، التي تنظمها وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وتستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الدكتور مايكل إيراني، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، وذلك بفندق الريتز كارلتون جدة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أن استضافة المملكة للبطولة جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة ، التي سخّرت كل الإمكانات من أجل أن تكون المملكة في مقدمة الدول التي تحتضن أهم البطولات والمسابقات العالمية، والتي منها بطولة العالم لرفع الأقال.

وأوضح أن نجاح المملكة في استضافة هذا الحدث العالمي؛ يعود لوجود ملف قوي وكبير يحتوي على كافة المقومات التي تجعل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوافق على استضافتنا لمنافسات البطولة ، مشيراً إلى تلقي الاتحاد السعودي لرفع الأثقال إشادات واسعة خلال حفل الافتتاح من رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مايكل إيراني وأعضاء الاتحادات المشاركة، الذين انبهروا من الاستعداد الرائع الذي ظهر في البطولة خلال حفل الافتتاح، واليوم الأول من المنافسات، مؤكدين أحقية المملكة بهذه الاستضافة العالمية .

وأعرب الحربي عن ثقته بنجوم المنتخب السعودي المشاركين في البطولة لتحقيق نتائج إيجابية ومراكز متقدمة، والانتقال من المشاركة إلى المنافسة في لعبة رفع الأثقال .

وكان اليوم الافتتاحي للبطولة قد شهد تسجيل اللاعب الروسي أوليغ بروكوبييف اسمه كأول لاعب يفوز بميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة، بعد أن رفع وزن 83 كجم في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، وتحقيقه لـ188 نقطة في المجموع، فيما حاز التشيكي ألكسندر دزوباك على الفضية بعد أن رفع 79 كجم، وتحقيقه لـ185 نقطة في المجموع، والكولومبي كيفن ديفيد ييبس بيت بالبرونزية بعد رفعه لوزن 79 كجم، ومجموع 183 نقطة.

وفي النتر فاز التشيكي ألكسندر دزوباك بذهبية منافسات 49 كجم، بعد أن رفع وزن 106 كجم، والروسي أوليغ بروكوبييف بالفضية بعد رفعه لوزن 105 كجم، والكولومبي كيفين ديفيد ييبس بيت بالبرونزية بعد رفعه لوزن 104 كجم، فيما حل السعودي أمجد الغانم في المركز الخامس، والأمريكي لوكود آرون بالمركز الرابع في الترتيب العام لوزن 49 كجم.

وفي منافسات اليوم الأول للسيدات لوزن 40 كجم، نالت التركية كيلتس إيزي الميدالية الذهبية في النتر بعد أن رفعت وزن 55 كجم، والكولومبية إيسترادا صوفيا بالميدالية الفضية بعد أن رفعت 53 كجم، وجاءت الفلبينية هيبولتو جيانيث بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن رفعت 52 كجم.

وفي الخطف، فازت التركية إيزي بالذهبية بعد رفعها لوزن 70 كجم، وذهبت الفضية والبرونزية للمنتخب المكسيكي، بعد فازت لاعبتاه كانتو ماريلي بالفضية بعد رفعها لوزن 67 كجم، وزميلتها لوبيز الكساندرو بالبرونزية بعد رفعها لوزن 66 كجم.

وفي المجموع نالت التركية إيزي الذهبية برصيد 122 نقطة، والكولومبية صوفيا بالفضية برصيد 118 نقطة، والمكسيكية كانتو ماريلي بالبرونزية برصيد 118 نقطة.

وشهدت المنافسات أول مشاركة دولية للسعودية رفيف مطلق في المنافسات.

وتستمر المنافسات في البطولة غداً الأربعاء بإقامة منافسات وزن 61 كجم بالمجموعة الثانية عند الساعة الـ10 صباحاً، ويشارك فيه الرباعان السعوديان ليث الباقر وجاسم الزوري، فيما يدخل الرباعان السعوديان علي مجيد ومحمد المرزوق في منافسات وزن 55كجم عند الساعة الواحدة ظهراً.

كما ستقام منافسات وزن 45كجم لفئة السيدات عند الساعة الرابعة، وتختتم منافسات اليوم الثاني للبطولة بإقامة منافسات المجموعة الأولى لوزن 61 كجم، والذي متوقع أن يشهد منافسة كبيرة بين الرباعين، الذي سيكون محتدماً في هذا الوزن بتواجد الأمريكي موريس ميلر صاحب الرقم القياسي في رفعة النتر لوزن 55كجم برفعه 155كجم والمكسيكي أنتونيو كرازكو والتركي كان كاهريمان.