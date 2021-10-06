عودة الحياة.. الإمارات تؤكد أنها “خرجت” من أزمة “كوفيد-19”

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء أن الحياة بدأت بالعودة “إلى طبيعتها” في الإمارات بعد جائحة كوفيد-19.

وقال ولي عهد أبو ظبي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات “أريد أن أؤكد عليكم بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة سواء في العمل أو الدراسة أو العادات والممارسات اليومية للمجتمع مع الأخذ بالأسباب الاحترازية ومراعاة بعض التغيير في سلوكياتنا الحياتية”.

وأكد الشيخ محمد “سنة 2020 كانت صعبة وشهدت تحديات كبيرة.. لكن دولة الإمارات ولله الحمد استطاعت أن تكون من أوائل الدول أن تخرج من الأزمة”.

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وبحسب ولي عهد أبو ظبي فإن الأمور التي ساعدت في بدء عودة الحياة إلى طبيعتها هي ” توفر اللقاحات واستمرارية الفحوصات بجانب توفر بعض العلاجات الحديثة في دولة الإمارات وعدد من دول العالم”.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 377 ألف إصابة و 2107 حالة وفاة بالفيروس.