عقارات الدولة: طلبات التملك فاقت التوقعات.. ومكة والمدينة الأكثر اكتظاظا

قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن طلبات تملك العقارات فاقت التوقعات، إذ تم استقبال حوالي 500 ألف طلب عبر منصة “إحكام”، حتى الآن.

وأضاف بافقيه، في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، أن “هناك مناطق مكتظة جدا بالطلبات مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ويوجد قضايا قديمة منذ عشرات السنين، ونحتاج إلى وقت وإلى صبر المواطنين حتى نستوفي هذا الكم من الطلبات، ويتم حلها طلباً طلباً”.

وأوضح أن “هذه الطلبات تُدرس من قبل 14 لجنة في مختلف مناطق المملكة، وثلاث لجان مركزية في الرياض تفحص كل الطلبات فنيا وشكليا وشرعيا ثم ترفع هذه الطلبات”. مشيرا إلى أن “أكثر الطلبات شكليا؛ وستقوم اللجان بإنهائها خلال الأشهر المقبلة”.