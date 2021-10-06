مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 8.4 مليارات ريال (إنفوجراف)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم (الأربعاء)، مرتفعًا 16.35 نقطة، ليقفل عند مستوى 11571.88 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طيبة، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وملاذ للتأمين، وسبكيم العالية، وعسير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إسمنت اليمامة، وإسمنت حائل، وإسمنت نجران، والشرقية للتنمية، ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.52% و 4.40%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسيرا، ودار الأركان، والجزيرة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وسيرا، والاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 36.05 نقطة ليقفل عند مستوى 23678.81 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 1161 صفقة.