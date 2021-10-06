بعد توجيه عبارات غير لائقة للطالبات.. جامعة طيبة: سنتخذ الإجراءات النظامية بحق عضوة هيئة التدريس

علقت جامعة طيبة على ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، اليوم، رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر، وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

وتهيب الجامعة، كافة المنسوبين وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.