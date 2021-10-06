الوليد البلطان: موسم الرياض يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة والترفيه

أعرب رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف التجارية السعودية الوليد البلطان عن ترحيب منشآت قطاع الترفيه بالمملكة بإعلان إطلاق موسم الرياض 2021، والذي وصفه بأنه الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط من حيث التجهيزات والأعمال والمساحات والأنشطة

وأشاد بدعم الدولة المستمر للقطاع وخاصة ما تبذله الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ من جهود وضعت المملكة في مكانة متقدمة كدولة قائدة ورائدة ومحرك حقيقي لنشاط الترفيه بالمنطقة ووجهة عالمية للسياحة والترفيه.

وأضاف البلطان، أن مواسم الترفيه بالمملكة ومن بينها موسم الرياض تسهم بشكل واضح في خلق حراك اقتصادي كبير، من خلال إتاحة فرص استثمارية متعددة للمستثمرين السعوديين وتشغيل العديد من الأنشطة التجارية ذات العلاقة كالفنادق والمتاجر والمطاعم والنقل وغيرها

ولفت البلطان إلى الأرقام التي تعكس ضخامة موسم الرياض هذا العام؛ حيث يتضمن 14 منطقة ونحو 7500 فعالية؛ ما يتيح خيارات ترفيهية متنوعة للزائرين، كما يعزز من النشاط التجاري ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب والشابات السعوديين، فضلًا عن آثاره الاقتصادية من جهة تشغيل 722 مقاولة و952 مصنعة و16 ألف عامل معظمهم من السعوديين.

واختتم البلطان بالتأكيد على أهمية موسم الرياض ومواسم المملكة عموما في تحقيق توجهات المملكة والاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة والترفية في الناتج المحلي إلى أكثر من 10% وتوفير مليون فرصة عمل وجذب 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030