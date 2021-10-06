الدكتور القثامي أمينا لمحافظة الطائف

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.

من جانبه رفع أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل بمناسبة تعيينه أمينًا لمحافظة الطائف ، مؤكدًا أن هذه المسؤولية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها.

في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – حفظهما الله – للقطاع البلدي والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الاهالي وراحتهم.

سائلا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع وثقتهم، وأن تكون هذه الثقة عوناً له على الاستمرار في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

يذكر ان الدكتور المهنس أحمد القثامي أحد الكوادر الفنية القديرة في أمانة الطائف وتدرج في العديد من المناصب القيادية وكان يشغل وكيل الأمين للتعمير قبل تعيينه أمينًا للمحافظة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة بالاضافة الى سيرة ذاتية تتضمن العديد من الشهادات والإنجازات خلال مسيرته العملية الحافلة .