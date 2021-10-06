محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي التوعوية

دشن محافظ القنفذة أ. محمد بن عبدالعزيز القباع صباح اليوم، حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان للثدي تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت، بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور ـحمد العمري وفريق العمل للحملة.

تستمر هذه الحملة خلال شهر أكتوبر من خلال إقامة الفعاليات التوعوية المختلفة للوصول للفئة المستهدفة من الحملة للعام 2021 م حيث جهزت صحة القنفذة فريق عمل لتنفيذ هذه الحملة داخل منشاتها الصحية إضافة إلى التوعية الميدانية.

وأهابت “صحة القنفذة” الفئة المستهدفة بالفحص من عمر ٤٠ إلى ٦٩ سنة بمراجعة أقرب مركز صحي لديهم للكشف.