5 قرارات للجمعية العمومية الـ 14 للاتحاد السعودي في جدة

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الرابعة عشر والتي احتضنتها مدينة جدة، برئاسة رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل، وحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم سانجيفان بالاسينجام، حسن حسان وسارة سوليمالي، إضافة إلى ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كريم حيدر.

وبدأ الاجتماع بالإعلان عن عقد الجمعية وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد بحضور كامل الأعضاء “47 من 47″، بعد ذلك استعرض الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم جدول أعمال الجمعية العمومية والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وأعلنت الجمعية المصادقة على محضر الاجتماع السابق الذي عُقد بتاريخ 23 أبريل 2021 وتم حينها تعيين 3 أعضاء للجنة المراجعة وهم: تركي آل فاضل “ممثل نادي الأخدود”، خالد المطيري “ممثل نادي الذهب” ومحمد السيف “ممثل نادي الجبلين”.

كما تم تعيين رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر كعضوين مراقبين مستقلين للاجتماع، بالإضافة إلى تعيين 3 أعضاء لمراجعة المحضر الحالي وهم كل من الدكتور محمد حبيبي “ممثل نادي الوطن”، صالح الخليفة “ممثل نادي الخلود” وعامر الظفيري “ممثل نادي الباطن”.

وشهدت الجمعية استعراض بيان الميزانية المالية للاتحاد السعودي بعد مراجعته وتدقيقه وبيان الربح والخسارة، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التقرير المالي، إضافة إلى المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد السعودي، والمصادقة بالإجماع على استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.

كما صادقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذة لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضوًا بمجلس الإدارة، بعد استقالة عضو المجلس أضواء بنت عبدالرحمن العريفي.

وصادقت الجمعية بالإجماع على مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن تعيين لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة بندر الحميداني، والدكتور عبدالعزيز الفضلي نائبًا، وعضوية الدكتور عبدالعزيز الرشود، ثامر الحمود والدكتور عبدالرحمن المسند.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم والمساندة التي يلقاها القطاع الرياضي بشكل عام والقطاع الكروي بشكل خاص والذي خلق نقلة تاريخية للرياضة السعودية، مثنيًا على المتابعة الدائمة والدعم الذي يجده اتحاد كرة القدم من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

واستعرض المسحل خلال الاجتماع تقرير أعمال المجلس والذي يشمل الأنشطة التي أقيمت بعد الاجتماع الأخير بتاريخ 23 أبريل 2021، مستعرضًا كذلك أبرز إنجازات اللجان والأعمال التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية.

وأكد المسحل على مواصلة اتحاد القدم التزام مبدأ الشفافية والوضوح، ممتدحًا العلاقة الإيجابية بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية بهدف التطوير والارتقاء بكرة القدم السعودية ومواصلة النجاحات.

واختتم: “سنكون دومًا يدًا بيد من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الكروية السعودية وسنمضي معًا لبناء أساس متين ومؤسسي للكرة السعودية بدعم الجمعية العمومية كسلطة تشريعية، وسنواصل منهج الشفافية وسياسة الأبواب المفتوحة مع الجميع وسنكون سعداء بتحقيق النجاحات المشتركة بإذن الله”.