«تايم»: 24 ساعة تفصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بات قريبة جدا من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.

ورغم انسحاب الصندوق في يوليو 2020 من عملية الاستحواذ؛ إلا أن ملاك وجماهير النادي يشيرون إلى أن الأمور تسير في صالح التحالف.

وجاء في البيان وقتها: “مع تقدير عميق لمجتمع نيوكاسل، وأهمية ناديه لكرة القدم، اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم”.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن حسم الصفقة “اقترب”، أما صحيفة “تايم” قالت إن الصفقة تنتهي خلال خلال الـ 24 ساعة المقبلة بموافقة الدوري الإنجليزي.

ورفضت إدارة نيوكاسل إصدار أي بيانات رسمية للتعليق على تلك التقارير، فيما لم يصدر أي بيان عن صندوق الاستثمارات العامة.