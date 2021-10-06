البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم أكثر من 204 مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية

أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب محافظة المهرة محمد الهادي، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في سبع قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، كما قدّم لمحافظة المهرة 52 مشروعًا ومبادرة تنموية بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات التنموية في المحافظة واليمن.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفاء لمنسوبي مدرسة حي الجامعة بالغيضة في محافظة المهرة، الذي شارك فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تلبية لدعوة القائمين عليه.

مما يذكر أن مدرسة حي الجامعة في الغيضة بمحافظة المهرة تمت بتمويل وإنشاء وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وذلك ضمن 8 مدارس أنشأها البرنامج في المحافظة.