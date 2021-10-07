حرمان 60 ألف طفل من #التعليم في #إيران والسبب.. قرارات جائرة

أعلن مسؤول بوزارة التربية والتعليم في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، أمس الأربعاء، أن المحافظة لديها 61676 طفلاً ومراهقاً تخلفوا عن ركب الدراسة أو تركوها لها بسبب قرارات جائرة فرضتها السلطات.

وقال المسؤول الإيراني، إن أكثر من 13 ألفاً من المتخلفين عن الدراسة أو الذين تركوا المدارس في سيستان وبلوشستان “مُنعوا من الخدمات الحكومية ولا يمكن فعل أي شيء لهم”، وفقاً لما ذكره موقع “إيران انترناشونال”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن منع الخدمات الحكومية ينطبق على أولئك الذين لديهم مشاكل قانونية، “مثل الشخص الذي يكون والده هارباً أو ليس لديه بطاقة هوية”. وكان النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان الإيراني عليم يار محمدي، قد قال سابقاً إن 30٪ من سكان زاهدان ليس لديهم بطاقات هوية.

وبناء على إحصاءات وزارة التربية والتعليم الإيرانية فإن إحصاءات الأطفال الذين تخلفوا عن ركب التعليم أو التاركين للمدارس في محافظة سيستان وبلوشستان يعادل 30٪ من إجمالي عدد الأطفال الذين تخلفوا عن التعليم في جميع أنحاء إيران.

كما أفاد مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني أن محافظة سيستان وبلوشستان تحتل المرتبة الأولى في إحصاءات الأطفال المتخلفين عن الدراسة.